هل وصل فيروس كورونا للإسكندرية.. الصحة تكشف حقيقة مرض طفل برج العرب

وأصدرت المديرية بيانا اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلاله أن اسم فيروس "كرونا"، يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض بالجهاز التنفسي تتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس، وتعد كورونا الشائعة مسئولة عن 10 إلى 15% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.

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إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

وقال البيان إن ما حدث بالإسكندرية هو دخول طفل حديث الولادة بعمر الشهرين -من أبناء مركز برج العرب- إلى أحد المستشفيات الخاصة، يوم 21 من الشهر الجاري مصابا بالتهاب شعبي (نزلة شعبية)، ويعاني من أعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة حرارته لمدة خمسة عشر يوما، حيث تم علاجه بالمستشفى وخروجه يوم 25 من الشهر نفسه، بعد تحسن حالته.وأضافت المديرية أن تحاليل الفيروسات كشفت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع "oc43"، وهو من نوع فيروسات كورونا الشائعة والتي تسبب أعراض نزلات البرد البسيطة كالرشح والسعال وارتفاع درجات الحرارة، ولا تسبب أعراض أشد إلا في حالات مرضى نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.وأوضحت المديرية أن هذا الفيروس "oc43"، يختلف عن فيرس كورونا المستجد "ncov-2019"، الذي ظهر في مقاطعة "هوبي"، الصينية، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق أسيا وعدد آخر من بلدان العالم مسببا عددا كبيرا من الوفيات والإصابات، كما أنه يختلف عن الفيروس المتسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس"، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".من جانبه، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق ظهور فيروس كورونا المستجد.وأكد "عثمان" عدم ظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن الفيروس الذي أصاب الطفل هو أحد فيروسات كورونا الشاعة المكتشفة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تعد واحدة من الفيروسات العديدة المسئولة عن الإصابة بنزلات البرد ومضاعفتها.