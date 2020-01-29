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رياضة

تركي آل الشيخ يرصد مكافأة خاصة للاعبي الأهلي والجهاز الفني

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:59 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
رصد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مكافأة للاعبي النادي الأهلي، والجهاز الفني، حال الفوز على فريق الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؛ للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت". 

وتابع قائلا "أبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة". 

وأكد تركي آل الشيخ: "توافقنا على هذا الأمر؛ لكن بعد الصعود بإذن الله".

ويشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر، في اجتماعه، الذي عقد مساء امس بمقر النادي بالجزيرة، تعيين محمد يوسف، مديرًا تنفيذيًّا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

كما قرر المجلس  تكليف وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي.


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