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رياضة

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:36 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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ياسمين تيسير
كشف عمار حمدي، نجم فريق الأهلي المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية لـ طلائع الجيش عن  تفاصيل حديث رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي معه قبل رحيله عن الفريق.
وأكد عمار حمدي في تصريحات لبرنامج "اللعيب" أن فايلر طالبه بالبقاء داخل الفريق وعدم الرحيل وأنه سيكون له مكان في قائمة الفريق الأفريقية ولكن إمكانية مشاركته من عدمها غير محسومة. 

وأضاف عمار حمدي أنه فضل الرحيل عن فريق الأهلي من أجل الحفاظ على مستواه والمشاركة بشكل أساسي ومنتظم مشددًا أن هدفه هو الانضمام للمنتخب الأوليمبي بـ أولمبياد طوكيو 2020 

وأعرب لاعب الأهلي عن سعادته بالانضمام لفريق طلائع الجيش. 

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