سيد معوض يعلن: باب منتخب مصر مفتوح أمام عمرو وردة

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يتابع جميع المحترفين في الدوريات العالمية بشكل أساسي للوقوف على مدى تطور أدائهم.





وأضاف سيد معوض في تصريحات لبرنامج "اللعيب" أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب للانضمام للمعسكر القادم، مشددًا على أن عمرو وردة نجم لاريسا اليوناني بإمكانه الانضمام للمنتخب بشرط حاجة الفراعنة له.





وتابع سيد معوض أن الجهاز الفني للمنتخب يحرص دائمًا على متابعة جميع مباريات المحترفين لتحديد إمكانية ضمهم من عدمه خاصة في ظل أهمية مباريات منتخب مصر المقبلة.