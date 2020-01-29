الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حالة من البهجة والسعادة العارمة سادت بين جماهير فريق استون فيلا الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما المنتخب الاول وذلك عقب تأهل الفريق بأقدام تريزيجيه لـ نهائي كأس الرابطة الانجليزية.





وحقق فريق استون فيلا فوز رائع أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف مساء أمس في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب " فيلا بارك ".





تقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت في الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.

وفى الدقيقة 94 وهي الدقيقة الأخيرة في المباراة، سجل تريزيجيه هدفًا قاتلًا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدي ليسددها مباشرة في الشباك.





وقامت الجماهير عقب انتهاء المباراة باقتحام ملعب "فيلا بارك" والتي أقيمت عليه المباراة من أجل الاحتفال بالتأهل مع لاعبي الفريق.





كما قامت الجماهير بـ حمل النجم المصري تريزيجيه على الاعناق احتفالا بهدفه الغالي بمرم ليستر سيتي.





ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي الأربعاء، في مباراة نصف النهائي الأخرى.





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