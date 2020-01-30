إزالة 6 حالات تعد على الرقعة الزراعية في الأقصر.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعة في المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.





وبدأت الحملة بمركز أرمنت وذلك بمنطقة الشيخ حمد، منطقة الـ١٢٥، منطقة الـ ١١١، منطقة الـ٨٠ واسفرت الحملة عن ازالة ٦حالات تعد في المهد بين إزالة أعمدة خرسانية، أرقبة اعمدة خرسانية، سملات خرسانية، حوائط مسلحة، ردم حفر معد لعمل قواعد خرسانية. شارك بالحملة حجاج جاد الرب مدير المتابعة بالمركز، وعبد الناصر محمد أبو الحجاج ومحمد سيد محمد مسئولي الاشغالات بالمركز.

اقرأ أيضا:









وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه الحملة نفذت في إطار الخطة الموضوعة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعة بأرمنت.