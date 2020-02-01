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أخبار البلد

أهم الأخبار.. الصين تعلن رقما جديدا لوفيات كورونا.. قرار عزل ترامب الأربعاء.. أشرف زكي ينفي وفاة نادية لطفي

السبت 01/فبراير/2020 - 07:41 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت 1 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:


يعقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عصر اليوم السبت، مؤتمرا عاما في شارع البحر الأعظم، لدعم رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم).


كشف الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، كواليس لقائه بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على هامش الزيارة التي أجراها مؤخرًا إلى الأراضي الليبية.


حرص رئيس نادي الزمالك، على تحذير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من الحديث عن مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.


نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ببطن مكشوف، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي التي أثارت بها الجدل.


«مكونتش بحبه.. وشوفت الحب مع عشيقي بس».. بهذه الكلمات بدأت المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، حديثها أمام نيابة السلام أول، مضيفة: «بعد ما قتلناه رجعت انا وعشيقي البيت ومارسنا الجنس لأنه هو حبيبي الوحيد».


لقى عروسان مصرعهما خنقًا بالغاز في منطقة الشرابية، بعد يوم واحد من زفافهما.. وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 


شهد طريق كورنيش حلوان، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكي بسبب مطب صناعي.. وأكد عدد من شهود العيان أنه أثناء سير سيارة ملاكي بمنطقة كورنيش حلوان «الدواجن»، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مع فشله في التحكم بالسيارة بسبب مطب صناعى، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها، وتم إنقاذ قائدها وأثنين آخرين قبل اشتعالها.


نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث انتشرت خلال الساعات القليلة عديد من الشائعات التى ترددت وفاتها.


قدمت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار معدلًا بشأن ليبيا يطالب بسحب المرتزقة من هناك، وذلك في صفعة قوية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وحليفها رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.


أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخصا.


كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، في أنباء عاجلة منذ قليل، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصدر قراره النهائي بشأن الحكم في محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًا يوم الأربعاء المقبل.


أخبرت الممرضات بمستشفى ووهان الصينية أحد مصابي فيروس كورونا الذي وقف أمام شباك الاستقبال بنقص الأدوية في المرفق الطبي فانتقم منهما بأغرب طريقة.
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