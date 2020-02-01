تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.



