تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على فريق ساوثهامبتون حيث سجّل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة 4-0.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:
1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا
2- سيرجيو أجويرو.. 16 هدفا
3- ماركوس راشفورد 14 هدفا
4- بيير إيمريك أوباميانج.. 14 هدفا
5- داني إنجز.. 14 هدفا
6- محمد صلاح.. 12 هدفا
7- تامي ابراهام 13 هدف
8- هاري كين.. 11 هدفا
9- تيمو بوكي .. 11 هدفا
10- ساديو ماني.. 11 هدفا
وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.
وأصبح رصيد ليفربول 73 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.