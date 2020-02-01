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توك شو

نبيل فاروق: 50 % من اللي زاروا معرض الكتاب راحوا عشان يتفسحوا.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:32 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
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إبراهيم القادري
قال الدكتور نبيل فاروق الكاتب والروائى ، إن هناك 50% من الذين ذهبوا لمعرض الكتاب لم يذهبوا لشراء كتب أو متابعة الثقافة ولكن للنزهة.

وأضاف نبيل فاروق خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، أن  الثقافة لم تعد تقتصر على الكتب فقط ولكنها أصبح لها أشكال عدة مثل الأفلام التسجيلية التي تعطي نوع من أنواع الثقافة.

وأوضح نبيل فاروق ، أن العقول الفارغة سهل أن تجعلها تحتوى على أي فكرة أيا كانت ، الأشخاص الذين لم يعتادوا على القراءة يمكن لأدمغتهم أن تستقبل أي فكرة حتى إن كانت خطأ .

وتابع : أن هناك فنا في التخابر يشير إلى كيفية وضع معنى سليم لشىء خطأ، مشيرا إلى أن القارئ لابد أن يحصن نفسه بالقراءة والكتابة والثقافة، ومؤشر الاهتمام أصبح للمهرجانات.

واستكمل نبيل فاروق ، أن العقل الذي لم يتمرن على أن يدرك أن ما يقوله صحيحا أو خطأ لن يستطيع أن يفعله لأن هذا لا ينبع إلا من القراءة والممارسة.
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