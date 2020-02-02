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مرأة

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ميس حمدان تبهر متابعيها بإطلالة سوداء

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:15 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مى سليم، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها ميس حمدان على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها "ميس حمدان" ببلوفر أنيق باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، ويتميز البلوفر بأكمام طويلة مع شرائط أنيقة من الستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمالها.

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واعتمدت فى تسريحة الشعر على الكعكة المميزة التى تبرز جمال ملامحها مع ارتداء نظارة شمسية أنيقة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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