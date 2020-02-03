شاهد.. كيا كرنفال 2021 الجديدة لأول مرة.. فيديو وصور

نحن لا نشتري سيارات الميني فان لأننا نحبها، ولكن لأن كيا ستينجر لن تتناسب مع الأطفال الصغار، وهناك الكثير من الخيارات المميزة أحد أفضلها هي كيا كرنفال ذات التصميم المميز، حيث أنها تحصل على تقييمات اعتمادية كبيرة، ويبدو أنها ستحصل على تصميم جديد كليًا لموديل عام 2021.

ستحصل السيارة على العديد من التغييرات التجميلية، حيث يمكنكم مشاهدتها في الفيديو أو الصور الذي تم نشرها على انستجرام من حساب KKS Studio، وكلا المصدرين يتميزان بالدقة الكبيرة في التصاميم التوقعية، وقد ألقينا نظرة على بعض الصور التي تُظهر واجهة الميني فان الأمامية.

لموديل عام 2021، سترون مصابيح أمامية ضيقة في الجزء العلوي من شبك أنف النمر الجديدة، كما أصبحت أعمدة السقف أصبحت تشبه تلك المستخدمة في سيارة رنج روفر، ويبدو كل شيء بسيط ولكن مميز بشكل كبير.

إلى الآن لا توجد أية معلومات معروفة عن محركات كرنفال الجديدة وعلى الرغم من ذلك، فنحن نعتقد أنها ستستمد قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 290 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.