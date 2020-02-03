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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:34 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين 3  – 2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الثوم :11 جنيهًا
الجزر: 3.5 جنيه
البصل: 6 جنيه
الفاصوليا :12 جنيها
الكوسة : 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 6 جنيهات
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيهًا

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