حافظ علي نفسك.. طرق تحميك من الإصابة بالفشل الكلوي

يعد مرض

الفشل الكلوي

من الامراض التي يمكن ان تؤدي بحياة الإنسان، وقد يحدث

الفشل الكلوي

بسبب العادات الخاطئة والتغذية الغير سليمة التي تسبب مشاكل كثيرة بالكلي حتي يحدث لها فشل في وظائفها ، وقدم الدكتور عادل البارودي اخصائي الجهاز الهضمي نصائح للحفاظ علي صحة الكلي من المشاكل مدي الحياة وهي :