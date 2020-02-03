حافظ علي نفسك.. طرق تحميك من الإصابة بالفشل الكلوي

يعد مرض الفشل الكلوي من الامراض التي يمكن ان تؤدي بحياة الإنسان، وقد يحدث الفشل الكلوي بسبب العادات الخاطئة والتغذية الغير سليمة التي تسبب مشاكل كثيرة بالكلي حتي يحدث لها فشل في وظائفها ، وقدم الدكتور عادل البارودي اخصائي الجهاز الهضمي نصائح للحفاظ علي صحة الكلي من المشاكل مدي الحياة وهي :
1- المحافظة على معدل السكر بالدم عن طريق الفحوصات الدورية المستمرة، وإذا وجد أي ارتفاع لنسبة السكر المواظبة على تناول الأدوية التي تعمل على خلق التوازن اللازم لنسبة السكر، لكون ارتفاع نسبة السكر بالدم من عوامل حدوث الفشل الكلوي.
2- التقليل من الدهون وضبط ارتفاع ضغط الدم، وإذا وجد فلا بد من العلاج.
3- معالجة أي انسداد بالمجاري البولية كالحصى أو الرمل بشكل سريع.
4- الامتناع عن تناول الأدوية أو المسكنات إلا عند الضرورة وتحت إشراف الطبيب.
5- عمل التحاليل المخبرية للدم مرة في السنة على الأقل، وربط هذه الفحوصات بعمل الكلى.
6- بذل مجهود عضلي لتنشيط أنسجة الجسم وعضلاته والمواظبة على الرياضة.