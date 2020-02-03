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بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
بدأ الكثير من الأشخاص في تنفيذ التوعيات لمنع انتشار الفيروسات والحماية من الأمراض وخصوصًا فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، ولكن هل تساءلت يومًا عن سبب وجود وجهين بلونين مختلفين (أبيض وأزرق) في الكمامة الطبية.

وقدّمت هيئة المعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل بعض المعلومات المهمة قبل ارتداء الكمامة، حيث تم تصميم الكمامة بلونين لغرضٍ معينٍ وليس لمجرد تلوينها وتزيينها.


ففي حال لو كنت أنت المريض فستقوم بارتدائها كي تحمي الناس من العدوى، وتمنع انتشار العوامل الممرضة لهم عن طريقك، لذلك يجب أن يكون اللون الأبيض هو الملامس لوجهك، واللون الأزرق ظاهرًا للخارج.


أما في حال لو كنت سليمًا معافى، وتريد أن تحمي نفسك من العدوى، فيجب ارتداء الكمامة بحيث يكون اللون الأبيض للخارج، والأزرق ملامسًا لوجهك، فالكمامة مصممة بحيث تكون فلترة الجراثيم تبدأ من اللون الأبيض باتجاه الأزرق وليس العكس.


ويجب أن يكون السلك المعدني للأعلى يلامس جذر الأنف والفتحات للأسفل.

 
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