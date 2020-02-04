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فن

في عيد ميلادها.. عمر واسم زينة الحقيقي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:40 م
زينة
زينة
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شروق ابراهيم
تحتفل اليوم الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ39 ـ فهي من مواليد 4 فبراير 1981 ومن مواليد برج الدلو الذين يتميزون بالعند والصراحة المفرطة والتلقائية.                                                                                                                                                                                                                                                                                  وما لا يعرفه الكثيرون عن زينة أن اسمها الحقيقي وسام رضا واختارت اسم زينة ليكون اسمها الفني وكان ذلك السر غير معلن الا بعد قضية النسب مع أحمد عز وخروج اوراق رسمية من المحكمة تشير الى اسمها الحقيقي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      وكانت زينة من المقرر أن تقوم ببطولة فيلم مذكرات مراهقة مع ايناس الدغيدي ولكنها اعتذرت قبل التصوير بفترة قصيرة بسبب عدم موافقة أسرتها على دخولها مجال التمثيل، وقدمت الدور بدلا منها الفنانة هند صبري.                                                                                                                                                                                                                 كانت زينة تصدرت تريند جوجل الشهير الأسبوع الماضي بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية كشفت عن تفاصيل وأسرار عن علاقتها بأحمد عز لأول مرة في اول حوار لها بعد 10 سنوات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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