بسبب نهائي ليبرتادوريس 2018.. حرمان ريفر بلايت من جماهيره

حكمت محكمة التحكيم الرياضية "الكأس" بـمعاقبة جماهير ريفر بلايت بسبب نهائي ليبرتادوريس 2018، بعد تورط الجماهير في أعمال عنف أدت إلى تأجيل نهائي البطولة 2018.

وألغيت مباراة إياب نهائي 2018 بين ريفر بليت و بوكا جونيورز بعدما هاجمت جماهير ريفر حافلة بوكا أثناء اقترابها من استاد "مونومينتال" في بوينس آيرس، ليتم نقل المباراة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" بمدريد عاصمة إسبانيا.

وذكرت المحكمة الرياضية في بيانها اليوم الثلاثاء: "قضت اللجنة بمعاقبة ريفر بلايت بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في كأس ليبرتادوريس بدون جماهير بسبب واقعة مهاجمة حافلة بوكا جونيورز".

وأوقعت قرعة كأس ليبرتادوريس هذا العام ريفر بلايت في مجموعة واحدة مع إل دي يو كيتو من الإكوادور وبيناسيونال من بيرو وساولو باولو البرازيلي.