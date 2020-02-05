بعد عودة المحتجزين في اليمن.. شيخ الصيادين بالسويس: شكرًا يا ريس.. والمصري غالي أوي.. فيديو

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، وصاحب البلاغ عن اختفاء مراكب الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن ، إن المراكب تحصل على ترخيص من السويس، وتعمل وتنطلق خارج خليج السويس إلى حدود المياه الإقليمية المصرية.





وأضاف بكري أبو الحسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": " تواصلت مع جهات في وزارة الخارجية للإبلاغ عن احتجاز المراكب المصرية، وطمأنونا وأكدوا أنه هناك اتصالات مع اليمن".





وتابع بكري أبو الحسن: "هذه هي مصر برجالها ورئيسها، والمواطن المصري غالي على الدولة المصرية ولدى القيادة السياسية، والرئيس السيسي أصدر توجيهاته بسرعة إعادة أبنائنا من اليمن بعد احتجازهم".



