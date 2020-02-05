AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد عودة الصيادين المحتجزين في اليمن.. وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي حريص على المصريين بالداخل والخارج.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:27 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
Advertisements
هاني حسين
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تعليقاً على إعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إن هناك اهتماماً من الدولة المصرية والرئيس السيسي بالمصريين في الداخل والخارج .

وأضافت نبيلة مكرم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "الرئيس السيسي كلف بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين من اليمن، وأصدر تعليمات ببحث أنسب الوسائل والطرق لاستعادة المصريين المحتجزين في اليمن ".

وتابعت نبيلة مكرم: "32 صيادا مصريا دخلوا للصيد في مناطق محظورة وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكانت المفاوضات من قبل الدولة شاقة وكان هناك تنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن".

وأكملت نبيلة مكرم: "كنا على تواصل شبه يومي مع الصيادين من أجل طمأنتهم، وما حدث اليوم؛ رسالة قوية للمصريين في الخارج بحرص الدولة على رعاياها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرددين تحيا مصر .. الصيادون العائدون من اليمن: لولا الرئيس السيسي مكناش هنرجع تاني

وزيرة الهجرة: عودة الصيادين المحتجزين في اليمن سيمفونية للدولة المصرية

مصر تقف في ظهر أولادها.. وزيرة الهجرة: الصيادون العائدون من اليمن يشكرون الرئيس السيسي

بعد احتجازهم .. الصيادون العائدون من اليمن: ربنا يعز مصر برئيسها وناسها.. فيديو

«رافعين الأعلام».. فرحة الصيادين العائدين من اليمن بعد احتجازهم.. شاهد

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

ترشيحاتنا

كأس الاتحاد.. ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في دور الـ 16 بعد إقصاء شروزبري

نجم النادي الأهلي يسجل حضوره الأول مع طلائع الجيش أمام نادى مصر

حكم إجهاض الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية.. خالد الجندي يحسم الجدل

حكم مصافحة المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة.. أمين الفتوى يجيب

بتكلفة لا تتعدى الـ5 جنيهات.. علاج الزائدة الجلدية بدون جراحة

المرشح لمنصب نقيب المحامين يروي أسرارًا على لسان عمر سليمان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل