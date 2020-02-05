بعد عودة الصيادين المحتجزين في اليمن.. وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي حريص على المصريين بالداخل والخارج.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تعليقاً على إعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن ، إن هناك اهتماماً من الدولة المصرية والرئيس السيسي بالمصريين في الداخل والخارج .





وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": " الرئيس السيسي كلف بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين من اليمن، وأصدر تعليمات ببحث أنسب الوسائل والطرق لاستعادة المصريين المحتجزين في اليمن ". بإعادةأنسب





وتابعت نبيلة مكرم: "32 صيادا مصريا دخلوا للصيد في مناطق محظورة وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكانت المفاوضات من قبل الدولة شاقة وكان هناك تنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن".



