بعد عودة الصيادين المحتجزين في اليمن.. وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي حريص على المصريين بالداخل والخارج.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تعليقاً على إعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إن هناك اهتماماً من الدولة المصرية والرئيس السيسي بالمصريين في الداخل والخارج .
وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "الرئيس السيسي كلف بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين من اليمن، وأصدر تعليمات ببحث أنسب الوسائل والطرق لاستعادة المصريين المحتجزين في اليمن ".
وتابعت نبيلة مكرم: "32 صيادا مصريا دخلوا للصيد في مناطق محظورة وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكانت المفاوضات من قبل الدولة شاقة وكان هناك تنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن".
وأكملت نبيلة مكرم: "كنا على تواصل شبه يومي مع الصيادين من أجل طمأنتهم، وما حدث اليوم؛ رسالة قوية للمصريين في الخارج بحرص الدولة على رعاياها".