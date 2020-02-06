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أخبار العالم

خلف الجدران.. الجيش الليبي يفضح أردوغان ومليشياته بفيلم وثائقي.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأربعاء، فيلمًا وثائقيًا هو الأول من نوعه فضحت فيه المليشيات التركية والجماعات الإرهابية المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج

وقالت الشعبة تعليقًا على الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 7 دقائق، ونشرته عبر صفحتها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الإصدار الأول من خلف الجدران نكشف من خلاله الدعم التركي المتواصل للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة منذ أواخر عام 2011 وذلك من أجل مطامعها ووهم السلطان المعتوه في السيطرة على ليبيا وتركيع شعبها ".


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