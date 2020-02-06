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زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
الزنجبيل من أكثر التوابل الصحية انتشارًا، فالزنجبيل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم، كما أنه يحتوي على العديد من المركبات النشطة التي تفيد صحة العقل بقوة وتساعده على التركيز. 

وقال الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، إن مشروب الزنجبيل يعد من المشروبات الصحية، لافتًا إلى أن تناول الزنجبيل مع عنقود من القرفة يحتوي على فوائد عديدة لصحة جسم الانسان.

وقدّم الدكتور جمال شعبان فوائد الزنجبيل الصحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي:

مضاد الالتهابات المفصلية
يرفع المناعة
مضاد الكولسترول الضار
مضاد للأكسدة
يمنع الجفاف
يبعث علي الدفء في الشتاء
الجنزبيل مضاد الاكتئاب
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زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

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