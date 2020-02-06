روسيا اليوم: الرئيس الجزائري يزور السعودية السبت القادم

ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلا عن مراسلها، أن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، سيزور المملكة العربية السعودية السبت المقبل، بعد مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.









وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التقى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز, تضمنت دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.









وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون، قال الوزير السعودي "كان لي شرف نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الى السيد الرئيس وتسليمه رسالة منه تضمنت دعوة الرئيس تبون لزيارة المملكة العربية السعودية ونتطلع لرؤية سيادته في الوقت الذي يناسبه في بلده الثاني".









وأضاف أن اللقاء كان فرصة "للتشاور حول العلاقات الثنائية التي هي قديمة وعريقة تمتد الى حرب التحرير"، مؤكدا حرص بلاده على "تنمية هذه العلاقات ورفعها الى مستويات جديدة".









كما أكد وزير الخارجية السعودي "توافق" وجهات نظر البلدين حول "ملفات عديدة"، مبرزا حرص بلاده على "التنسيق مع الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم العربي والإسلامي"، معبرا عن أمله في "استمرار التواصل والتعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".



