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توك شو

مدير تصوير: أحمد زكي أفضل ممثل في العالم لكن ينقصه اللغة

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:14 م
أحمد زكي
أحمد زكي
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عبد الخالق صلاح
قال محمود عبد السميع، مدير التصوير، رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، أن الفنان أحمد زكي من أذكى الممثلين في التعامل مع الكاميرا، موضحا أنه كان يخاف من عينيه اثناء تصوير فيلم الأمبراطور. 

وأضاف استضافته ببرنامج «فنجان قهوة»، على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، أن أحمد زكي كان ينقصه ان يتعلم لغة قائلا: «لو كان تعلم لغة لكان أفضل ممثل في العالم كله». 

وأوضح عبد السميع، أن الفنان الكبير نور الشريف كان يفهم جدا في التصوير ويعرف كيف يتعامل مع الكاميرا وينظر اليها. 

وعلى جانب آخر قال عبد السميع أنه شارك في تصوير إعادة افتتاح قناة السويس في عهد الرئيس أنور السادات، موضحا أنه كان يركب مركب خلف الرئيس ونادى عليه «ياريس» حتى يلتفت اليه ويصوره. 

وأضاف أنه رافق الرئيس السادات في العديد من المواقف، لدرجة أنه تم منعه من الدخول في إحدى المناسبات فصرخ وقال: «ياريس بيدخلوا الاجانب والمصريين لأ»، فأمر السادات على الفور بدخوله لتصوير الحدث.

وأشار عبد السميع، إلى أن الرئيس السادات كان يفهم جدا في فن التصوير، وأكثر من الرئيسين مبارك وعبد الناصر.
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