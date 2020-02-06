شقيق أحد العائدين من اليمن يكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة الاختطاف.. فيديو

قال زكى سعيد شقيق أحد العائدين من اليمن إن شقيقه سيد يبلغ من العمر 25 عاما وكان يعمل على المركب التي تم احتجازها في اليمن.





وأضاف زكي سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن السلطات اليمنية أخذت التليفونات من المصريين الذين تم احتجازهم لذا كان هناك صعوبة في الاتصال بهم.





وتابع شقيق أحد العائدين من اليمن أن أخيه قد طلب من أحد العساكر أن يحصل على هاتف وبالفعل وافق واتصل به وأخبرهم ما حدث معه.





وأشار شقيق أحد العائدين من اليمن إلى أن المصريين المحتجزين أكدوا أنهم سيضربون عن الطعام والشراب بعد أن قام اليمنيون بإخبارهم بأنهم سيتعرضون للمحاكمة.



