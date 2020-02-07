ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن .. والتحالف العربي يعلن استشهاد 3 مصريين في لغم حوثي بالبحر الأحمر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة خطية للرئيس السيسي

الجيش العربي السوري يعلن السيطرة على بلدة سراقب في إدلب

بومبيو يطالب بمحاسبة المليشيات بعد أحداث النجف بالعراق

إسرائيل تعلن اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس

العاهل السعودي يوجه دعوة للرئيس الجزائري لزيارة المملكة

الصحة العالمية تطلق منتدى صحيا دوليا للأبحاث حول كورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" أن وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، ، أحمد عبدالعزيز القطان، سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظًا على المصالح القومية المصرية، في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعربًا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن استشهاد 3 مصريين بانفجار لغم بحري حوثي في البحر الأحمر، حيث قال: "عند الساعة الثانية من فجر الأربعاء الماضي، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".





وأوضح البيان: "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم، وإن استمرار الحوثيين في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فجر اليوم، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في "جزيرة العرب" في عملية عسكرية أمريكية في اليمن، مضيفًا: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".





وذكرت "الراي" أن الجيش العربي السوري أعلن السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وبدأت في "تمشيطها" وإزالة الألغام، لتصبح المدينة هي الثانية عد معرة النعمان التي يسيطر عليها الجيش السوري منذ بدء العمل العسكري في 24 يناير الماضي.





وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان ، أعمال العنف التي وقعت في مدينة النجف ومدن عراقية أخرى، وسقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين السلميين، مطالبًا السلطات العراقية باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدينة النجف وغيرها ومن مدن العراق التي تمارس العنف ضد المتظاهرين.





وقال: "يجب محاسبة الأطراف السياسية التي تحرض على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والمسئولين الحكوميين الذين فشلوا في حماية المتظاهرين."





وأفادت "الجريدة" بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعتقل منفذ عملية الدهس التي جرح فيها 14 جنديا في القدس المحتلة، مضيفًا أنه اعتقل المنفذ العملية بعد جهود استخبارية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة ووحدات خاصة أخرى.





وقالت "كونا" إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أعلن أنه سلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، قائلًا: "تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".





وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن سعادته لزيارة الجزائر التي تربطها علاقات راسخة مع السعودية.





دوليًا، ذكرت "القبرس" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت دعوة حشد من العلماء والباحثين المتخصصين الى منتدى صحي يومي 11 و 12 فبراير الجاري حول فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن هذا المنتدى سيتناول فرص تعبئة العمل الدولي للاستجابة لهذا الفيروس وآليات التأهب لمواجهة الامراض المعدية.





وقالت "الراي" إن الطبيب الصيني، لي وينليانج، لقى مصرعه جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كان أول من دقّ ناقوس الخطر من تفشي الفيروس في مستشفى ووهان في الصين، وهددته الشرطة حينها ليصمت، مشيرةً إلى أنه حاول تحذير زملائه من انتشار فيروس خطير في المستشفى، لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وذلك عبر وسيلة للتواصل الاجتماعي في الصين.



