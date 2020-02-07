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الصيادون المصريون العائدين من اليمن: الرئيس السيسي شاركنا فرحتنا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:59 ص
عودة المصريين من
عودة المصريين من اليمن
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محمود محسن
قال أحد الصيادين العائدين من اليمن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل عودتهم إلى مصر، مؤكدا أن أحد المسئولين في الدولة كان على متن الطائرة من أجل عودتنا وخاطر من أجلنا.

وأضافت زوجة أحد الصيادين العائدين من اليمن خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز: "أتوجه بعميق الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنني لم أكن أتوقع عودة زوجي إلى مصر مرة أخرى".

وتابع طه جمال عبدالله أحد الصيادين العائدين من اليمن أن الفترة التي تم إحتجازهم خلالها في اليمن لم يكن لديهم أي أمل في العودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدا ان الرئيس لم يدخر أي جهد من أجل عودتهم.

وأشار هشام الشبراوي  شقيق أحد الصيادين العائدين من اليمن إلى أنه كانت هناك حالة قلق كبيرة خلال فترة احتجاز المصريين في اليمن، مؤكدا أن الرئيس نجح في إعادة أهلهم للوطن مرة أخرى. 

وتابعت والدة أحد الصيادين العائدين من اليمن أن دمياط كانت فرحانة بعودة المصريين المحتجزين في اليمن، مشيرة إلى أن الرئيس بنجاحه في عودتهم شاركنا فرحتهم.
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