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روسيا تتسلم 35 طفلا من أبناء منتسبي داعش.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو لاستقبال موسكو 35 من أبناء منتسبي داعش. 

وأوضحت روسيا اليوم أن مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا تسلمت 35 طفلا من أبناء منتسبي عائلات تنظيم داعش الروس، كانوا محتجزين لدى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

يذكر أن قوات النظام السوري اخترقت مدينة سراقب الاستراتيجية فى شمال غرب محافظة إدلب دون أن تتمكن تركيا التى تنشر مواقع مراقبة فى المنطقة من تغيير مسار الأمور.

واستقطبت تركيا المقاتلين وأغرتهم بالمال إضافة إلى هؤلاء المقاتلين والفصائل المعارضة تراجعوا بالفعل خاصة وأن تركيا باتت واضحة أنها تخوض حربا مع النظام السوري والجانب الروسي والذى تخلى عن أردوغان خلال الأونة الأخيرة وكشف أوراقه.

والمرصد السورى أكد أن قوات النظام السورى  استطاعت أن تستولى على أكثر من 20 بلدة وقرية فى غضون 48 ساعة.






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