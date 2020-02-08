AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استبعاد إيجالو لاعب مانشستر يونايتد من معسكر إسبانيا بسبب فيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 01:59 م
أوديون إيجالو
أوديون إيجالو
Advertisements
القسم الرياضى

أعلن أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، استبعاد الوافد الجديد النيجيري أوديون إيجالو من القائمة المسافرة إلى إسبانيا لخوض المعسكر التدريبى للشياطين الحمر خلال العطلة الشتوية الحالية للدوري الإنجليزى بسبب فيروس كورونا.


وقال سولشاير فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "سيبقى أوديون إيجالو فى مانشستر لأنه وصل من الصين فى الأيام الـ14 الماضية بسبب الأوضاع هناك".


وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "لا نعرف ما إذا كان سيسمح للاعب النيجيرى بالعودة إلى إنجلترا إذا غادر البلاد مرة أخرى لذلك سيبقى هنا فى مانشستر".


وتابع سولشاير "بالطبع كان من الأفضل أن يأتي مع اللاعبين لكى يتعرف عليهم، لكن خطر التشديد المحتمل في عودته إلى البلاد لا نريد أن نتحمل ذلك"، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات دخول مشددة ومنع بعض من تواجدوا في الصين مؤخرًا من دخول بريطانيا.


كان نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى أعلن فى وقت سابق تعاقده بشكل رسمى مع المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو، قادما من فريق شنجهاى شينوا الصينى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى 2019-2020، ليصبح أخر صفقات الشياطين الحمر فى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التى أسدل الستار عليه نهاية يناير الماضى .


وذكر الموقع الرسمى لنادى مانشستر يونايتد، أنه تم الاتفاق على انضمام المهاجم النيجيري خلال النصف الثاني من الموسم الجارى، وتحدث أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عن إعارة إيجالو قائلا "إيجالو لاعب يمتلك الخبرة، انضمامه إلى الفريق سيضيف على الجانب الهجومي خلال الفترة التي سيقضيها هنا"

 

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد "إيجالو لاعب محترف، سيقدم كل ما لديه في صفوف الفريق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون ببقاء سولشاير

مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل بوجبا

تقارير: مانشستر يونايتد يرفض بيع بوجبا في يناير

مانشستر يونايتد يتحدى السيتي في مواجهة نارية بـ كأس الرابطة

مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

إدارة مانشستر يونايتد تحسم الجدل حول رحيل سولشاير

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا ..التحقيق مع مذيع الزمالك بسبب الأهلي.. تحديد حكام السوبر.. موعد عودة بادجي للقاهرة

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

تفاصيل مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة طلائع الجيش

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الجميلة.. تعالوا زورونا..عمرها أكثر من 500 عام.. شجرة دشنا المباركة يقصدها الأهالي للتداوي من الأمراض.. فيديو صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير