كاتب فرنسي: على الغرب أن يتيقظ لما تفعله تركيا دعما للتطرف.. لا يمكن لأي قوى أجنبية أن تسيطر على الوضع في ليبيا.. وأمريكا ستنسحب تدريجيا من المنطقة.. والإخوان يتظاهرون بالسلمية في الخارج

أكد الكاتب الفرنسي مايكل برزان، صاحب كتاب "الإخوان آخر الأنظمة الشمولية في العالم"، أن الموقع الجغرافي المميز لتركيا ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي طالت أوروبا منذ بداية الحرب السورية، كل ذلك يجعلها لاعبا فاعلا لا يمكن تجنب التعاون معه.





وقال برزان، في تصريحات خاصة ردا على أسئلة لـ "صدى البلد" عبر البريد الإلكتروني، إنه ومن هذا المنطلق يفضل الغربيون الاستمرار في بقاء التحالف مع الأتراك على الرغم من المخاطر الحقيقية لهذا التعاون إلا أنه "شر لابد منه".





وطالب الكاتب الفرنسي الغرب بضرورة ألا تخدعهم تركيا مجددا ودون أن يدفن الغرب رؤوسهم في الرمال مثل النعامة - بحيث يبقى الغرب يقظا لما تقوم به أنقرة - كي لا يفسد مثل هذا التحالف.





وأوضح أن استمرار أردوغان في مثل هذه السياسات في داخل تركيا وخارجها قد ينتج عنه في مرحلة لاحقة قطع للعلاقات مع أوروبا وتحالف قوي لأنقرة مع الروس.

وأضاف أن هذا تطور منطقي وممكن تماما، حيث إن ترامب ملتزم بالتقارب مع روسيا وبوتين، وفي هذه الحالة ستظل تركيا بارزة ومهمة أيضا على الرغم من تنكر أوروبا لها.





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وأشار الكاتب الفرنسي إلى أنه من الواضح أن الحكومات الغربية، سواء بنجاح ترامب أو بفشله، كانت تعيد حساباتها حول التعامل مع تركيا، حيث كان هناك تضليل حول طبيعة هذه البلد في دعمه للتطرف، وهذا الأمر ينطبق أيضا على حسابات الولايات المتحدة وحسابات فرنسا بعلاقتها بقطر، والسياسة الواقعية الآن، والتي صاغت شراكات "البترول والتحالف الاستراتيجي ضد إيران وروسيا في وقت سابق "لم تعد تجدي الآن ولم تعد صالحة ولم يعد لها أهمية"، ففرنسا والولايات المتحدة أدركتا مؤخرا أن دولا مثل قطر وتركيا كانت لها أهداف سياسية وأيديولوجية تتعارض تماما مع القيم الغربية.





وتابع: "وساهمت في زعزعة الاستقرار في بعض الدول عن طريق مسح أدمغة المجتمعات الإسلامية، وملؤها بالتطرف وتشجيع تحالفهم مع المذاهب الأصولية عبر القوة الناعمة الأيديولوجية".

وأكد أن تركيا تواجه نفس المأزق بسبب التأكد لدى الغرب من أنها تدعم "داعش" على الرغم من كونها عضوا في حلف الناتو وصديق تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التحالف مع الأتراك سيظل مهما – في الوقت الحالي - وسيقوم الغرب فقط بشجب وإدانة ما يقوم به الأتراك وإدانة الانجراف نحو النظام السلطوي لأردوغان وتوجهه الديني دون قطع جسور التواصل مع أنقرة.



