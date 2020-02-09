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فن

رقص نسرين طافش يشعل السوشيال ميديا بعد تصدر ختم النمر تريند جوجل

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:50 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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شروق حمدى
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بمقطع فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش داخل منزلها وهى ترقص "صلصة" برفقة مدربها وأشعلت السوشيال ميديا بهذا المقطع. 

وعلقت نسرين طافش على الفيديو "صباح الجمال والطاقة العالية، أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب".

وتفاعل عدد كبير من متابعى نسرين طافش مع الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "بتعطينا طاقة إيجابية، دورك جميل في ختم النمر".

من ناحية أخرى، يعرض حاليا للفنانة نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" على شبكة قنوات on الفضائية، والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وميريهان حسين، وإسلام جمال، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سعيد فرج وإنتاج سينرجي.

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