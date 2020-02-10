بواسطة نجل القرضاوي.. كيف سيطرت جماعة الإخوان الإرهابية على الخارجية القطرية؟

كشفت بعض الوثائق سيطرة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على وزارة الخارجية القطرية، وذلك عبر يوسف القرضاوي ونجله.





وقالت الوثائق إنه تم تكليف أسامة نجل يوسف القرضاوي، بتولي رئاسة إدارة معالجة الأزمات بوزارة الخارجية القطرية، ضمن تطور يعكس سيطرة الجماعة على الوزارة.





ووفقا لها فإن أسامة استغل منصبه في وزارة الخارجية كنائب السفير القطري بالقاهرة ليكون حلقة وصل بين التنظيم الدولي للإخوان، الذي يعد والده أحد كبار قياداته.





ونقل أسامة القرضاوي التعليمات والتكليفات التي يصدرها التنظيم من قاعدته في قطر لخلاياه في مصر لإثارة الفوضى والتخريب.



