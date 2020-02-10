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فن

الممثلة السورية اماني بلور بالحجاب في حفل الاوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:00 ص
نجوم فيلم الكهف
نجوم فيلم الكهف
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شروق ابراهيم
حضرت الممثلة السورية اماني بلور بطلة الفيلم الوثائقي الكهف حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92 بالحجاب. 

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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