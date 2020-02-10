تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء الاثنين، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.





وتحمل مواجهات الأهلي وطلائع الجيش العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة التي نرصدها في السطور التالية.





تحمل مواجهة الإثنين التي تجمع الأهلي بطلائع الجيش الرقم 26، بعد أن التقى الفريقان في 25 مباراة سابقة.





حقق الأهلي الفوز في 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا في خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.





المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدوري الممتاز، في أول ظهور للطلائع في الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين في مطلع مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.





نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك طلائع الجيش في 52 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 12 هدفًا.





محمد بركات، نجم الأهلي السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق في شباك طلائع الجيش، بينما كان علي معلول، ظهير أيسر الأهلي الحالي، آخر من زار شباك طلائع الجيش.





عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للقاءات الأهلي وطلائع الجيش، بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف في شباك فريق الطلائع.





نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش في 16 مباراة، بينما نجح الطلائع في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.





أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلي حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفان) – عماد متعب»، والثانية في موسم 2014-2015.





والتقى الأهلي مع فريق طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر في مباراة واحدة في عام 2007 لحساب دور ربع نهائي البطولة، وكان الفوز من نصيب الأهلي بنتيجة 3-1.