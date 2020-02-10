تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على لص سرق أجهزة من شقة موظف بشبرا .





وأوضح بيان، الاثنين، أنه أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمنطقة ارض الطويل ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته شاشة تليفزيون وهاتف محمول وماكينة حلاقة كهربائية مجهولة المصدر.





وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن موظف بالمعاش مقيم بارض الطويل ـ دائرة القسم بإسلوب "التسلق".



