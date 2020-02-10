تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على لص سرق أجهزة من شقة موظف بشبرا .
وأوضح بيان، الاثنين، أنه أثناء مرور قوة وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمنطقة ارض الطويل ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته شاشة تليفزيون وهاتف محمول وماكينة حلاقة كهربائية مجهولة المصدر.
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وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن موظف بالمعاش مقيم بارض الطويل ـ دائرة القسم بإسلوب "التسلق".
باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.