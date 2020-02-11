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رياضة

الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:17 م
ماراثون سباق الجرى
ماراثون سباق الجرى بنصر النوبة
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شاذلى عبد الفتاح

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإطلاق إشارة البدء لماراثون سباق الجرى السنوى بمركز نصر النوبة، تحت شعار "الرياضة حق للجميع".


حيث انطلق الماراثون من ميدان مركز شباب مدينة نصر النوبة وصولًا إلى مركز شباب إبريم بمسافة 5 كيلومترات ضمن فعاليات "لأنى رجل" بمركز نصر النوبة والذى يدعم المرأة وحمايتها ضد العنف.


ومن جانبه قال فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إن المهرجان يشارك فيه 2000 متسابق من أهالى النوبة، وذلك فى عدد من الألعاب والمسابقات والتى تضم ماراثون جرى انطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، وكرة طائرة، وتنس طاولة، وعرض للفنون الشعبية".


وتابع فتحى عبد الحافظ أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية.


وأضاف عبد الحافظ أن تنفيذ هذه الفعاليات يأتى أيضًا فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، حيث تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات على مستوى المحافظات.


وأكمل وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدورى القطاعات، ويشمل 8 قطاعات هى "الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع أوائل 4 محافظات.

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الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة
الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة
الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة
الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة
الرياضة حق للجميع.. وزير الشباب يعطى إشارة ماراثون سباق الجري بنصر النوبة
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