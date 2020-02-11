إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بالخانكة في القليوبية .. صور

شارك اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.





وقال المحافظ إنه تم إزالة 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الري بمدينة الخانكة بنطاق قسم شرطة الخانكة واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.





وأكد محافظ القليوبية على استمرار تنفيذ الموجة 15على مستوى المحافظة، مشددا على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة.





وأضاف الهجان أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون واسىرداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.





وشدد المحافظ على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلًا "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب".





وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.





وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.

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