نموت عليك بزاف ومنقدرش نعيش بلاك.. أسما شريف منير في إطلالة رومانسية مع زوجها.. شاهد

شاركت أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة كاجول مميزة.
وظهرت بها أسما شريف منير، ببلوفر رياضى أنيق باللون الأخضر الفاتح، والذى يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت أسما فى الماكياج على جمال بشرتها مع إضافة لمسات بسيطة من الماسكارا، ووضعت أحمر للشفاه باللون البرتقالى الماط الذى يبرز جمال إطلالتها.
وقامت أسما بتسريحة شعر مختلفة تتناسب مع إطلالتها حيث رفعت خصلات بسيطة من شعرها، وتركت شعرها الأسود الطويل متطاير بين كتفيها بطريقة ناعمة.
وعلقت على الصورة قائلة " كنبغيك وكنموت عليك بزاف ومنقدرش نعيش بلاك".