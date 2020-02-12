بـ الجلد المطرز.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة في أسوان.. شاهد

شاركت الفنانة ناهد السباعى ، صورة جديدة لها برفقة والدتها من خلال تكريمها بفعاليات مهرجان أسوان على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بها ناهد السباعى ، بفستان قصير من الجلد باللون الأسود، ومرتدية معه جاكيت بتطريز مميز من الورود باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها.





تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن انوثتها. واعتمدت ناهد السباعى ، فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يتناسب مع إطلالتها المميزة





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات واكتفت بـ إسورة لليد مع خاتم مميز لإكمال إطلالتها.