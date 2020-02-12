رشوان توفيق عن والدته: من أولياء الله الصالحين.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق ، إن والدته من أولياء الله الصالحين وكانت دائمًا محافظة على الصلاة ولم أر أحدًا صالحًا مثلها.





وأضاف الفنان رشوان توفيق خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن والدته لم تشاهد التليفزيون أو أي عمل مسرحي طوال حياتها.





وتابع الفنان رشوان توفيق ، إنني أعيش بفضل دعاء أمي لي وكنت أمثل بالنسبة لها حنان الابن ودائما ما كانت تقول لي "أنا نفسي تتجوز واحدة زيي" وبالفعل استجاب الله دعائها وكانت زوجتي نسخة من أمي في الشكل والشخصية.





كما قال الفنان رشوان توفيق، إن عودته لخشبة المسرح كانت بمثابة إعادة لروحه مرة أخرى وأن موافقته للعودة إلى العمل المسرحي من جديد من خلال مسرحية (حب رايح جاي) كانت بسبب النص الرائع المكتوب والدراما التي يعتمد عليها ولكن مقدمة بشكل مختلف وبالاشتراك مع مجموعة مختلفة من الممثلين الشباب الموهوبين.





وأن العمل المسرحي أصبح هناك به طفرة، وان الدولة تعمل على رعاية وإحياء الفن الراقص، وان نجاح المسرحية كان لأنها عرضت ثلاثة أجيال مختلفة فمست قلوب المصريين لأنها عبرت عنهم بشكل بسيط ويعطي الأمل في النهاية بأن من الممكن الوصول وتحقيق ما تريد عن طريق المشاعر الصادقة.



