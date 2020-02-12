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أخبار العالم

بجاحة جديدة.. أردوغان يواصل استفزازه ويهدد الجيش السوري

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:47 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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القسم الخارجي
لا زال يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازه بتهديد جديد للجيش السوري، وذلك عقب تقدم الأخير وسيطرته على عدد من المناطق بسوريا.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا عازمة على إبعاد قوات الجيش السوري خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير.

وأضاف أردوغان، سنفعل كل ما يلزم ضد الجيش السوري بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية، محذرا إياه من استهداف الجنود الأتراك في إدلب.

وأكد أن الميليشيات في سوريا المدعومة من تركيا احتشدت للهجوم على الجيش من إدلب.

وفي سياق آخر، هاجم أردوغان المعارضة داخل تركيا ووصف رجل الدين التركي فتح الله جولن بـ"الإرهابي".
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