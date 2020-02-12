بجاحة جديدة.. أردوغان يواصل استفزازه ويهدد الجيش السوري

لا زال يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استفزازه بتهديد جديد للجيش السوري، وذلك عقب تقدم الأخير وسيطرته على عدد من المناطق بسوريا.





وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا عازمة على إبعاد قوات الجيش السوري خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير.





وأضاف أردوغان، سنفعل كل ما يلزم ضد الجيش السوري بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية، محذرا إياه من استهداف الجنود الأتراك في إدلب.





وأكد أن الميليشيات في سوريا المدعومة من تركيا احتشدت للهجوم على الجيش من إدلب.



