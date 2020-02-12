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تعليم

تعليم الوادي الجديد ينفذ قوافل تعليمية لطلاب الثانوية في باريس

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:15 م
قوافل تعليميه
قوافل تعليميه
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منصور ابوالعلمين

أعلن صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استكمال تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية بمركز باريس، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب بالقرى والمناطق المتباعدة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وقال "مرغني"، إن القوافل تتضمن تنظيم محاضرات يحاضر بها نخبة من ذوي الخبرات من المعلمين المتميزين بالمرحلة الثانوية بمختلف المواد الدراسية وجري اليوم تنفيذ محاضرات في مواد ( الكيمياء- الجغرافيا- اللغة الإنجليزية).

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وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجميع بقطاع التعليم يعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج الإيجابية والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، بهدف مصلحة الطالب وترسيخ المعلومات على أيدي نخبة متميزة من المعلمين بجميع المواد الدراسية وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.


وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، دشنت في ديسمبر 2019، برنامج القوافل التعليمية لخدمة طلبة المرحلة الثانوية العامة، بالقرى والمناطق المتباعدة..

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