انطلاق فعاليات الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة جامعة حلوان

نظمت كلية الصيدلة الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة فى إطار سعى جامعة حلوان لتأهيل الطلاب لسوق العمل برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والاستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور هشام سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





ويهدف الملتقي إلي مساعدة الطلاب والخريجين على الدخول في سوق العمل والتعرف على الحياة العملية من خلال التواصل المباشر مع المتخصصين، تتمثل أهمية الملتقي في دعم مصلحة الطلاب والخريجين بما يساهم فى إيجاد فرص عمل للخريجين.





ويسعى الملتقي إلى توفير العديد من فرص التدريب للطلاب في جميع المراحل الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ومتطلباته من خلال تسليح ودعم وصقل الطالب بالمهارات المطلوبة قبل التخرج ما يتيح له إختيار المجال الذى يناسبه واتخاذ كافة الاستعدادات للعمل فى المجال الصيدلى بعد التخرج ومعرفة المهارات التي يحتاجها للوصول إلى هدفه والعمل على تنميتها من خلال الطرق المختلفة.





كما يخلق الملتقى فرصة لتثقيف الطلاب والخريجين في المجالات المتاحة بعد التخرج والتي توفرها الدراسة بالكلية، إلى جانب التعرف على دور الإدارة المركزية لشئون الصيادلة في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تطبيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.



