تشكيل الترجي التونسي المتوقع لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.





وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.





ومن المتوقع أن يبدأ الترجي الرياضى التونسى المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من





حراسة المرمى: معز بن شريفية





الدفاع: سامح الدربالى - محمد على اليعقوبى - خليل شمام - إلياس شتي





الوسط: فوسينى كوليبالى - عبد الرؤوف بن غيث - كوامى بونسو





الهجوم: حمدو الهونى - ابراهيما واتارا - بلال بن ساحة





ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.



