AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الترجي التونسي المتوقع لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي الرياضى التونسى المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالى -  محمد على اليعقوبى -  خليل شمام - إلياس شتي

الوسط: فوسينى كوليبالى - عبد الرؤوف بن غيث - كوامى بونسو

الهجوم: حمدو الهونى - ابراهيما واتارا - بلال بن ساحة

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وسجل العملاق التونسي، خلال 4 مباريات خاضها في السوبر الأفريقي، 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في موتيما بيمبي الكونغولي، هدف في كل من أسيك الإيفوارى، المغرب الفاسي والرجاء المغربى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترجي التونسي يصل الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية

كاف يكشف عن قائمة الترجي التونسي الرسمية للسوبر الأفريقي

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

الترجي يختتم تدريباته ويسافر للدوحة اليوم لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

لمواجهة الزمالك.. بعثة الترجي تتوجه لـ قطر

الترجي التونسي يصل إلى الدوحة استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

غدا البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة مصر القرآن الكريم عبر نايل سات

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

رضا عبد العال: أنا والحكم محمود عاشور مش بنطيق بعض.. فيديو

تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي فى السوبر الإفريقي

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل

شاهد.. لحظة هجوم البحرية الأمريكية على سفينة تحمل السلاح الإيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الثانية من معرض ISF للرياضة واللياقة البدنية..صور