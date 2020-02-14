حبس خادمة سرقت مجوهرات وألماظ من شقة رئيس مجلس إدارة شركة بالنزهة

قررت النيابة العامة حبس خادمة 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معها لاتهامها بسرقة مجوهرات من داخل شقة رئيس مجلس إدارة شركة بالقاهرة.

وكان نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض شقة رئيس مجلس إدارة شركة لسرقة مجوهرات من داخلها.

وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة ألقي القبض عليها وبحوزتهما المسروقات ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير قرر باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن (2 حلق، سلسلة)، وكذا (أنسيال، خاتم) الماس من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أجراها المقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها.

واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات , واتهمها بالسرقة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



