كلية التمريض بجامعة حلوان تنظم حملة توعوية عن فيروس كورونا

نظمت كلية التمريض فى جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة حلوان، حملة توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.
استهدفت الحملة كل فئات الجامعة من طلاب وإداريين وهيئة التدريس حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية ضد المرض والتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.
حيث أوضحت الحملة طرق الوقاية من فيروس كورونا وذلك بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وتجنب مخالطة المصابين بأعراض تشبه الانفلونزا، إلى جانب تغطية الفم بقناع طبي أو منديل عند العطس، تجنب ملامسة الحيوانات فى الأسواق، غسل الخضراوات والفاكهة جيدا وطهى الطعام جيدا وبصفة خاصة اللحوم.