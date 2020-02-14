كلية التمريض بجامعة حلوان تنظم حملة توعوية عن فيروس كورونا

نظمت كلية التمريض فى جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة حلوان، حملة توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

استهدفت الحملة كل فئات الجامعة من طلاب وإداريين وهيئة التدريس حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية ضد المرض والتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.



