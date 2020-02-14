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أخبار العالم

ماذا دار بين حاكم دبي ورئيس وزراء إثيوبيا في قصر زعبيل؟

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:10 م
حاكم دبي
حاكم دبي
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سعيد العربي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر زعبيل مساء اليوم الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق.

 

ورحب بن راشد برئيس الوزراء الإثيوبي مؤكدا على متانة العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

 

وأشاد بن راشد أثناء تجاذبه أطراف الحديث مع آبي أحمد بجهوده الرامية إلى تحقيق السلام في القارة السمراء بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة والتفرغ إلى تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة.


ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به ابي أحمد من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه، مبديا استعداد دولة الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لإثيوبيا لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.

 

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والصداقة التي تجمعه مع قيادتها والتعاون المستمر والتنسيق في مجمل القضايا الإقليمية والسلام والتنمية في بلاده خصوصا والقرن الأفريقي عموما ..مبديا إعجابه بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات واهتمام قيادتها بتأهيل العنصر البشري ما جعل منها نموذجا ملهما للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها في قطاع التقنية والإدارة والاستثمار وغيرها.


حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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