أشرف بنشرقي يهين دفاع الترجي ويسجل الهدف الثاني للزمالك

أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف فريق الزمالك فى مرمى الترجي من مهارة فردية بالدقيقة 57 فى المباراة المقامة حاليا في إطار

باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





شهدت مجريات الشوط الثاني مبادرة هجومية لفريق الترجي واعترض لاعبو الترجي على عدم احتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد من مدافع الزمالك فى الدقيقة 47 .





واضطر الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز إلى اللجوء لتقنية الفيديو احتسبها ركلة جزاء لصالح الترجي وأشهر البطاقة الصفراء ضدحمدي الونش وسددها عبدالرؤوف بن غيث فى الدقيقة 52 محرزا هدف التعادل للفريق التونسي.



