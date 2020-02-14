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رياضة

أشرف بنشرقي يهين دفاع الترجي ويسجل الهدف الثاني للزمالك

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:18 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف فريق الزمالك فى مرمى الترجي من مهارة فردية بالدقيقة 57 فى المباراة المقامة حاليا في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

شهدت مجريات الشوط الثاني مبادرة هجومية لفريق الترجي واعترض لاعبو الترجي على عدم احتساب ضربة جزاء بداعي لمسة يد من مدافع الزمالك فى الدقيقة 47 .

واضطر الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز إلى اللجوء لتقنية الفيديو احتسبها ركلة جزاء لصالح الترجي وأشهر البطاقة الصفراء ضدحمدي الونش وسددها عبدالرؤوف بن غيث فى الدقيقة 52 محرزا هدف التعادل للفريق التونسي.

نجح أشرف بنشرقي فى الدقيقة 57  فى إضافة ثاني أهداف الزمالك فى مرمى الترجى من مهارة فردية بعدما راوغ مدافع الترجى وسدد الكرة ببراعة فى مرمى حارس الترجى.
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