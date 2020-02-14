الفلانتين.. المصريون ينفقون 189 مليون جنيه لشراء الدباديب وبوكس الهديا

أكد بركات صفا نائب رئيس شعبة الادوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان أسعار هدايا الفلانتين هذا العام ارتفعت بنسبة، 15٪ مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن تلك الزيادة ليس لها مبرر خاصة وان السلع الواردة تم التعاقد عليها منذ ديسمبر 2019 اى قبل تفشى فيروس كورونا، وغلق المصانع بالصين.





وأضاف صفا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الهدايا هذا العام اختلفت إلى حد ما عن الأعوام السابقة التى كانت تغلب عليها الورد والدباديب، مشيرا إلى إن العام الجارى شهد إقبالا على شراء الصناديق او البوكس، وهو عبارة عن علبة لها شكل معين ومصنوعه من الخشب او الكرتون المزين وتحتوى على الشوكولاتات والورد وفى بعض الأحيان التحف.





وعن الأسعار لفت صفا إلى أن الوردة من داخل البستان تباع بنحو 9 جنيهات الوردة وتباع بالمحال بــ 25 جنيه ، ويتراوح سعر بوكية الورد من 50 إلى 250 جنيها ، اما الصندوق فيتراوح سعره من 150 إلى 300 جنيه حسب المحتوى بداخله، والدباديب يتراوح أسعارها من 25 جنيه حتى 1500 جنيه حسب الحجم والخامه.





تجدر الإشارة إلى أن دراسة لمستر كارد أكدت ان إجمالى أنفاق المصريين على هدايا الفلانتين سجلت 12 مليون دولار ( وبحسب الدراسة ارتفعت المبالغ التي تم إنفاقها على الزهور بنسبة 115% مقارنة بالعام الماضي.





كما ارتفع معدل الإنفاق على المجوهرات بنسبة 92% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.





وقالت الدراسة إنه بالرغم من ذلك، ارتفع حجم الإنفاق على حجوزات الفنادق بنسبة 43% خلال عام 2019، كما وصل معدل الإنفاق على الرحلات خلال العام الماضي إلى 4 ملايين دولار.



