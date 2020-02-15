AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

السبت 15/فبراير/2020 - 01:01 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرّر أن يبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2020، في ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بالمدارس اعتبارًا من اليوم السبت 15 /2 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 /5 /2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرّر أن تستكمل امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية بعد الامتحانات النظرية، والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 /5 /2020 ، مشيرةً إلى أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني سيكون  25 /7 /2020.

وأضافت الوزارة أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات السادة رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. 16 ديسمبر

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

التعليم تلزم طلاب الثانوية العامة بحضور 85% من أيام الدراسة كشرط لدخول الامتحانات

التعليم تلزم طلاب الثانوية العامة بتوقيع إقرار بعدم حيازة المحمول في لجان الامتحانات

التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020...طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إعدادية بنها.. ختام 2 ثانوي بالفيوم

تعرف على استعدادات التعليم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ترشيحاتنا

أشرف صبحي: لن نتدخل لتأجيل مباراة القمة.. فيديو

فرمان مهم من سيد عبدالحفيظ قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني بعد الفوز بالسوبر

رد فعل تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

في ذكرى ميلاد طلعت زين.. قصة رحيله المأساوية وآخر كلمات نطق بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بوكيه الدجاج".. فكرة غير تقليدية للاحتفال بـ الفلانتين.. شاهد

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا

كاميرا مراقبة منزلية توثق عملية سرقة سيارة مرسيدس في أقل من دقيقة.. شاهد