ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرّر أن يبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2020، في ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بالمدارس اعتبارًا من اليوم السبت 15 /2 /2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 /5 /2020 .



