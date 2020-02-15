ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرّر أن يبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2020، في ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بالمدارس اعتبارًا من اليوم السبت 15 /2 /2020.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 /5 /2020 .
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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرّر أن تستكمل امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية بعد الامتحانات النظرية، والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 /5 /2020 ، مشيرةً إلى أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني سيكون 25 /7 /2020.
وأضافت الوزارة أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات السادة رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.