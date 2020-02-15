وزيرة الصناعة تعلن إستراتيجية جديدة للسيارات وإرسالها لمجلس الوزراء خلال أسبوع

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن سعى الحكومة لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل هذا الحصر.





ولفتت إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكبا هنا في مصر بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت نيفين جامع، خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت، أن هناك إستراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، وسوف نرسلها إلى مجلس الوزراء، وهي رؤية وإستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الإستراتيجية وإرسالها للبرلمان الأسبوع الحالى.





وأوضحت أن ما يتم حاليًا هى إستراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم جميع القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.