انتقام أمريكي سريع .. انفجارات داخل مقرات لـ الحشد الشعبي في العراق

ذكرت قناة "الحدث" أن أنباء وردت عن وقوع انفجارات داخل مقرات مليشيات الحشد الشعبي في بغداد.





يأتي ذلك بعدما قال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "رويترز" البريطانية إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي "على ما يبدو".





وذكرت الوكالة أن المسؤول لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.





وأشارت الوكالة إلى أن هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران تستهدف المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.





وفي السياق نفسه، كانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.





وذكرت قناة روسيا اليوم قبل قليل، أن هناك تقارير تشير إلى تعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد إلى قصف صاروخي.





فيما تداولت أنباء أن 5 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء حتى الآن. ويأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عدة العاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية.



